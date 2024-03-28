Як повідомляється у звіті компанії, подушка з боку пасажира може не розгорнутися під час аварії. Всього Subaru відкликає 118 723 екземплярів обох моделей 2020- 2021 року випуску.

Усі автомобілі збирались на автомобільному заводі в Лафаєті в штаті Індіана в період з червня 2020 по липень 2021 року. Subaru повідомляє, що виявила дефект в датчиках системи виявлення пасажирів.

Корпус конденсатора пасажирського датчика схильний до тріщин, що призводить до кроткого замикання, що породжує проблему з подушкою безпеки й врешті-решт вона не відкривається під час аварії.

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Ці деталі були розроблені компанією Aisin Electronics Illinois. Постачальник надав звіт компанії Subaru про виявлений дефект, через що й було оголошено відкликну кампанію.

Subaru Legacy

В результаті внутрішнього дослідження Subaru та Aisin дізналися, що плата конденсатора була деформована під час виробництва. Це стало причиною утворення тріщини в конденсаторі. В результаті тріщина пропускає вологу в конденсатор й трапляється коротке замикання.

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Дилери вже отримали вказівку безкоштовно замінювати браковані деталі на клієнтських автомобілях. Компанія Subaru зобов’язалася оповістити усіх власників про проблему до 21 травня.

Торік модель Outback стала найбільш продаваним автомобілем бренду на ринку США. Усього було продано 161 814 екземплярів. Вартість авто починається з 28 895 доларів. Топова версія з опозитним двигуном об’ємом 2,4 літра коштуватиме $42 795.

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Цікаво, що Legacy, навпаки, є однією з найменш популярних моделей японського автовиробника навіть попри те, що вона значно дешевша – вартість базової моделі становить 24 895 доларів, а топової - $38 195. Всього за 2023 рік було продано 25 510 автомобілів цієї моделі.