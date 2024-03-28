Как сообщается в отчете компании - подушка со стороны пассажира может не развернуться во время аварии. Всего Subaru отзывает 118 723 экземпляров обеих моделей 2020-2021 года выпуска.

Все автомобили собирались на автомобильном заводе в Лафаете в штате Индиана в период с июня 2020 по июль 2021 года. Subaru сообщает, что обнаружила дефект в датчиках системы обнаружения пассажиров. Корпус конденсатора пассажирского датчика подвержен трещинам, что приводит к короткому замыканию, что порождает проблему с подушкой безопасности и в конце концов она не открывается во время аварии.

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Эти детали были разработаны компанией Aisin Electronics Illinois. Поставщик предоставил отчет компании Subaru о выявленном дефекте, из-за чего и была объявлена отзывная кампания.

Subaru Legacy

В результате внутреннего исследования Subaru и Aisin узнали, что плата конденсатора была деформирована во время производства. Это стало причиной образования трещины в конденсаторе. В результате трещина пропускает влагу в конденсатор и случается короткое замыкание.

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Дилеры уже получили указание бесплатно заменять бракованные детали на клиентских автомобилях. Компания Subaru обязалась оповестить всех владельцев о проблеме до 21 мая.

В прошлом году модель Outback стала самым продаваемым автомобилем бренда на рынке США. Всего было продано 161 814 экземпляров. Стоимость авто начинается с 28 895 долларов. Топовая версия с оппозитным двигателем объемом 2,4 литра будет стоить $42 795.

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Интересно, что Legacy, наоборот, является одной из наименее популярных моделей японского автопроизводителя даже несмотря на то, что она значительно дешевле – стоимость базовой модели составляет 24 895 долларов, а топовой - $38 195. Всего за 2023 год было продано 25 510 автомобилей этой модели.