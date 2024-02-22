Subaru остановила производство на трех заводах из-за того, что на рабочего упала 25-тонная форма.

Компания решила поставить на паузу производства в японской префектуре Гумма. Встали конвейеры, с которых сходят несколько моделей, включая Impreza и Forester. Причиной стал инцидент, который произошел на сборочной площадке Ядзима 13 февраля: на рабочего упала 25-тонная форма, прижав его к другой детали. В результате 60-летний мужчина погиб от удушья.

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По данным Automotive news, рабочий самостоятельно управлял краном с помощью пульта дистанционного управления. Он перемещал тяжелые формы, одна из которых рухнула и прижала его к другой. Вскрытие показало, что он погиб от удушья. Мужчина работал на заводе 35 лет.

На предприятии в Ядзиме налажено производство Impreza, Outback, Crosstrek и Forester. Кроме этой площадки, остановились еще две - главное предприятие, выпускающее BRZ, Impreza, Crosstrek, WRX и Levorg, а также моторный завод в Оидзуми.

Пауза, если она окажется долгой, может помешать Subaru достичь цели увеличения объемов производства в Японии. Свой рекорд компания установила в далеком 2016 году: тогда заводы выпустили 727 741 автомобиль. в 2020-м выпуск сократился до 570 416 штук, 2021-го - до 475 141. Однако по итогам 2023 года производство снова пошло в рост, достигнув 608 327 единиц.

В начале февраля стало известно, что в ближайшее время Subaru свернет продажи BRZ в Европе. Вместе с ним с рынка уйдет его "близнец" Toyota GR86. Дело в новых слишком жестких экологических требованиях, для соответствия которым нужно серьезно модернизировать машины.