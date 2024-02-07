Обычно из-за все более строгих правил выбросов автопроизводители прекращают продажу своих харизматичных автомобилей в Европе.

Оба автопроизводителя подтвердили, что заднеприводные купе больше не будут доступны на Старом Континенте. Все из-за слишком строгих экологических стандартов.

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Патрик Шелен, старший менеджер Lexus и Toyota Gazoo Racing Communications, сказал, что первоначальный план продавать GR86 только в течение двух лет в Европе остается в силе. Далее он отметил, что компания не намерена модифицировать доступный спортивный автомобиль в соответствии с требованиями GSR2.

Юрген Еленбергер, руководитель отдела маркетинговых услуг и корпоративных коммуникаций Subaru, заявил: "После 2024 года в Европе больше не будет Subaru BRZ. Продажа автомобилей из запасов состоится в 2024 году".

С декабря 2021 года, Toyota объявила, что GR86 второго поколения будет предлагаться в Европе только в течение двух лет. Чтобы сделать автомобиль соответствующим новому законодательству о безопасности, его нужно было бы "полностью переделать". Это просто невозможно с точки зрения бизнеса, поскольку GR86 является нишевым продуктом в Европе и почти в любом другом месте. Тот факт, что Toyota объединилась с Subaru для распределения расходов, во многом говорит о том, насколько трудно построить жизнеспособный бизнес-кейс для спортивного автомобиля. То же касается Supra, которая, по сути, является купе BMW Z4.

Предполагая, что Toyota проделает работу и потратит деньги, чтобы сделать GR86 соответствующим новым требованиям, это не будет тот самый автомобиль, по крайней мере так нам говорят. Модификация спортивного купе "пагубно повлияет на динамический характер автомобиля" и "это просто не будет автомобилем для водителей, который все знают и любят". Об этом говорится в статье, написанной Джо Клиффордом для официального журнала Toyota UK.

Стандарт GSR2 не позволит Toyota и Subaru не только принимать новые заказы клиентов на GR86 и BRZ, но и автопроизводителям не позволят продавать любые имеющиеся запасы. Это означает, что окно возможностей закрывается, поскольку компании все неохотнее будут оставлять автомобили в своем инвентаре.