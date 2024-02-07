Зазвичай через дедалі суворіші правила викидів автовиробники припиняють продаж своїх харизматичних автомобілів у Європі.

Обидва автовиробники підтвердили, що задньопривідні купе більше не будуть доступні на Старому Континенті. Все через надто суворі екологічні стандарти.

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Патрік Шелен, старший менеджер Lexus і Toyota Gazoo Racing Communications, сказав, що початковий план продавати GR86 лише протягом двох років у Європі залишається в силі. Далі він зазначив, що компанія не має наміру модифікувати доступний спортивний автомобіль відповідно до вимог GSR2.

Юрген Еленбергер, керівник відділу маркетингових послуг і корпоративних комунікацій Subaru, заявив: «Після 2024 року в Європі більше не буде Subaru BRZ. Продаж автомобілів із запасів відбудеться у 2024 році».

З грудня 2021 року, Toyota оголосила, що GR86 другого покоління буде пропонуватися в Європі лише протягом двох років. Щоб зробити автомобіль відповідним новому законодавству про безпеку, його потрібно було б "повністю переробити". Це просто неможливе з точки зору бізнесу, оскільки GR86 є нішевим продуктом у Європі та майже в будь-якому іншому місці. Той факт, що Toyota об’єдналася з Subaru для розподілу витрат, багато в чому говорить про те, наскільки важко побудувати життєздатний бізнес-кейс для спортивного автомобіля. Те саме стосується Supra, яка, по суті, є купе BMW Z4.

Припускаючи, що Toyota виконає роботу та витратить гроші, щоб зробити GR86 відповідним новим вимогам, це не буде той самий автомобіль, принаймні так нам кажуть. Модифікація спортивного купе «згубно вплине на динамічний характер автомобіля» і «це просто не буде автомобілем для водіїв, який усі знають і люблять». Про це йдеться у статті, написаній Джо Кліффордом для офіційного журналу Toyota UK.

Стандарт GSR2 не дозволить Toyota і Subaru не тільки приймати нові замовлення клієнтів на GR86 і BRZ, але й автовиробникам не дозволять продавати будь-які наявні запаси. Це означає, що вікно можливостей закривається, оскільки компанії дедалі неохоче залишатимуть автомобілі у своєму інвентарі.