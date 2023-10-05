Автомобіль отримав 2,4-літровий двигун. Інші технічні подробиці та ціни буде опубліковано 7 жовтня.

Перші фотографії та подробиці про Subaru WRX TR 2024 опублікувало видання carscoops. Ця спеціальна модель, презентацію якої заплановано на захід Subiefest у Флориді найближчими вихідними.

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Офіційні тизери раніше демонстрували набір окремих коліс, ковшеподібні сидіння та червоні гальма Brembo, які також є на цьому автомобілі. За даними австралійського видання Drive, яке першим виявило ці зображення, ці колеса мають розмір 19 дюймів і будуть взуті у шини Bridgestone Potenza S007 розмірністю 245/35 R19.

Колеса отримають гальмівні диски діаметром 340 мм спереду та диски діаметром 326 мм ззаду. Вони збільшені на 24 мм та 36 мм відповідно, що має допомогти водіям швидше зупиняти машину.

Видання також повідомляє, що Subaru WRX TR 2024 пропонуватиметься виключно з механічною коробкою передач, що порадує ентузіастів. Крім того, ця модель отримує потужне заднє антикрило, що надає їй стиль STI.