Subaru BRZ STI Sport 2024 у першу чергу виходить на японський ринок.

Приставку Sport отримала покращена версія моделі для японського ринку: її перший публічний дебют відбудеться на гоночній трасі Фудзі Спідвей, а замовити новинку можна вже зараз - вона коштує 25 400 доларів. Купе з приставкою Sport практично точно повторює «підігрітий» BRZ для США і відрізняється від стандартної моделі зовнішнім і внутрішнім декором.

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У BRZ Sport переналаштована підрозділом STI підвіска, гальма Brembo із супортами, пофарбованими в золотистий колір, а штатні амортизатори замінені стійками Hitachi, відкаліброваними спеціалістами STI. Sport-версія має 18-дюймові диски в кольорі чорний металік, салон виконаний у поєднанні чорного і бордового відтінків, а кнопка запуску двигуна червона з логотипом STI.

Subaru розраховує продавати по 350 екземплярів BRZ Sport на місяць.

В BRZ 2024 модельного року з'явився фірмовий комплекс систем безпеки EyeSight, який є доступним у тому числі для автомобілів з механічною коробкою передач. Заявлено адаптивний круїз-контроль, функції автоматичного гальмування, попередження про виїзд зі смуги, а також про початок руху автомобіля, що йде попереду. А ось двигун залишився тим самим: це опозитний 2,4-літровий агрегат. Привід задній.

Варто зазначити, що кілька років тому Subaru BRZ отримала найвищу оцінку Top Safety Pick+ за наслідками випробувань Страхового інституту дорожньої безпеки США. Сама ж компанія прагне до кінця десятиліття досягти нульової смертності в ДТП, причому це стосується не лише водія та пасажирів, а й інших учасників руху — велосипедистів, пішоходів та водіїв інших автомобілів.