Subaru BRZ STI Sport 2024 в первую очередь выходит на японский рынок.

Приставку Sport получила улучшенная версия модели для японского рынка: ее первый публичный дебют состоится на гоночной трассе Фудзи Спидвей, а заказать новинку можно уже сейчас – она стоит 25 400 долларов. Купе с приставкой Sport практически точно повторяет горячий BRZ для США и отличается от стандартной модели внешним и внутренним декором.

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В BRZ Sport перенастроена подразделением STI подвеска, тормоз Brembo с суппортами, окрашенными в золотистый цвет, а штатные амортизаторы заменены стойками Hitachi, откалиброванными специалистами STI. Sport-версия имеет 18-дюймовые диски в цвете черный металлик, салон выполнен в сочетании черного и бордового оттенков, а кнопка запуска красная двигателя с логотипом STI.

Subaru рассчитывает продавать по 350 экземпляров BRZ Sport в месяц.

В BRZ 2024 модельного года появился фирменный комплекс систем безопасности EyeSight, доступный в том числе для автомобилей с механической коробкой передач. Заявлен адаптивный круиз-контроль, функции автоматического торможения, предупреждение о выезде из полосы, а также о начале движения впереди идущего автомобиля. А вот двигатель остался прежним: это оппозитный 2,4-литровый агрегат. Привод задний.

Стоит отметить, что несколько лет назад Subaru BRZ получила самую высокую оценку Top Safety Pick+ по результатам испытаний Страхового института дорожной безопасности США. Сама же компания стремится к концу десятилетия достичь нулевой смертности в ДТП, причем это касается не только водителя и пассажиров, но и других участников движения велосипедистов, пешеходов и водителей других автомобилей.