Вся партия из 200 экземпляров Subaru BRZ 10th Anniversary Limited распродана. Соплатформенная Toyota GR 86, которая тоже имеет аналогичную юбилейную серию, еще не распродана.

Неделю назад компания Subaru анонсировала выпуск ограниченной серии спорткупе BRZ 10th Anniversary Limited, посвященного 10-летнему юбилею модели. Через некоторое время открылся прием заказов, и уже буквально через три дня все 200 экземпляров модели оказались забронированными.

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В Японии цены на юбилейный BRZ начинаются от 338 8000 иен (26 тысяч долларов) за версию с механической коробкой передач и от 3 553 000 иен (27 тысяч долларов) за вариант с автоматом.

Купе BRZ 10th Anniversary Limited отличается от стандартного дизайном 18-дюймовых колесных дисков в матовом черном исполнении и черными эмблемами Subaru. Юбилейная спецверсия доступна в синем цвете WR Blue Pearl, а в интерьере имеет синие детали отделки. На принадлежность к лимитированной серии указывают наклейки 10th Anniversary Limited.

Одновременно с Subaru BRZ лимитированной серией приобрела и соплатформенна Toyota GR86. Такой автомобиль можно отличить от стандартного оранжевого кузова в цвете Flame Orange, наклеек и логотипов в салоне, а также оранжевых акцентов в отделке салона. GR86 10th Anniversary Limited будет стоить минимум 3 469 000 иен (26,5 тысяч долларов). Партию юбилейных GR86 пока не распродали.

Актуальные Toyota GR 86 и Subaru BRZ представлены на рынке уже два года. Оба спорткара комплектуются 228-сильным оппозитным двигателем объемом 2,4 литра.