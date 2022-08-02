Уся партія з 200 екземплярів Subaru BRZ 10th Anniversary Limited розпродана. Соплатформенна Toyota GR86, яка теж має аналогічну ювілейну серію, ще не розпродана.

Тиждень тому компанія Subaru анонсувала випуск обмеженої серії спорткупе BRZ 10th Anniversary Limited, присвяченого 10-річному ювілею моделі. Через деякий час відкрився прийом замовлень, і вже буквально через три дні всі 200 екземплярів моделі виявилися заброньованими.

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У Японії ціни на ювілейний BRZ починаються від 3388000 ієн (26 тисяч доларів) за версію з механічною коробкою передач і від 3 553 000 ієн (27 тисяч доларів) за варіант з автоматом.

Купе BRZ 10th Anniversary Limited відрізняється від стандартного дизайном 18-дюймових колісних дисків у матовому чорному виконанні та чорними емблемами Subaru. Ювілейна спецверсія доступна в синьому кольорі WR Blue Pearl, а в інтер'єрі має сині деталі обробки. На приналежність до лімітованої серії вказують наклейки 10th Anniversary Limited.

Одночасно з Subaru BRZ лімітованою серією придбала і соплатформенна Toyota GR86. Такий автомобіль можна відрізнити від стандартного помаранчевого кузова в кольорі Flame Orange, наклейок і логотипів в салоні, а також помаранчевих акцентів в обробці салону. GR86 10th Anniversary Limited коштуватиме мінімум 3 469 000 ієн (26,5 тисяч доларів). Партію ювілейних GR86 поки що не розпродали.

Актуальні Toyota GR 86 та Subaru BRZ представлені на ринку вже два роки. Обидва спорткари комплектуються 228-сильним опозитним двигуном об'ємом 2,4 літри.