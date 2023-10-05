Автомобиль получил 2,4-литровый двигатель. Другие технические подробности и цены будут опубликованы 7 октября.

Первые фотографии и подробности о Subaru WRX TR 2024 опубликовало издание carscoops. Эта специальная модель, презентация которой запланирована на мероприятие Subiefest во Флориде в ближайшие выходные.

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Официальные тизеры ранее демонстрировали набор отдельных колес, ковшеобразные сиденья и красные тормоза Brembo, также на этом автомобиле. По данным австралийского издания Drive, которое первым обнаружило эти изображения, эти колеса имеют размер 19 дюймов и будут обуты в шины Bridgestone Potenza S007 размерностью 245/35 R19.

Колеса получат тормозные диски диаметром 340 мм спереди и диски диаметром 326 мм сзади. Они увеличены на 24 мм и 36 мм соответственно, что должно помочь водителям быстрее останавливать машину.

Издание также сообщает, что Subaru WRX TR 2024 будет предлагаться исключительно с механической коробкой передач, порадующей энтузиастов. Кроме того, эта модель получает мощное заднее антикрыло, что придает ей стиль STI.