Subaru зупинила виробництво на трьох заводах через те, що на робітника впала 25-тонна форма.

Компанія вирішила поставити на паузу виробництва у японській префектурі Гумма. Встали конвеєри, з яких сходять кілька моделей, включаючи Impreza та Forester. Причиною став інцидент, який стався на складальному майданчику Ядзіма 13 лютого: на робітника впала 25-тонна форма, притиснувши його до іншої деталі. Внаслідок цього 60-річний чоловік загинув від задухи.

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За даними Automotive news, робітник самостійно керував краном за допомогою пульта дистанційного керування. Він переміщав важкі форми, одна з яких звалилася і притиснула його до іншої. Розтин показав, що він загинув від задухи. Чоловік працював на заводі 35 років.

На підприємстві в Ядзімі налагоджено виробництво Impreza, Outback, Crosstrek та Forester. Крім цього майданчика, зупинилися ще два - головне підприємство, що випускає BRZ, Impreza, Crosstrek, WRX і Levorg, а також моторний завод в Оідзумі.

Пауза, якщо вона виявиться довгою, може перешкодити Subaru досягти мети збільшення обсягів виробництва в Японії. Свій рекорд компанія встановила далекого 2016 року: тоді заводи випустили 727 741 автомобіль. 2020-го випуск скоротився до 570 416 штук, 2021-го — до 475 141. Однак за підсумками 2023 року виробництво знову пішло в зростання, досягнувши 608 327 одиниць.

На початку лютого стало відомо, що найближчим часом Subaru згорне продаж BRZ в Європі. Разом з ним з ринку піде його «близнюк» Toyota GR86. Справа в нових надто жорстких екологічних вимогах, для відповідності яким потрібно серйозно модернізувати машини.