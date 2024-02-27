Subaru подала заявку на торговые марки для 12 новых названий в управление по патентам и торговым маркам США.
Эти термины можно использовать для будущих внедорожников, уровней комплектации, пакетов - или просто так, чтобы никто другой не пытался сделать их торговой маркой.
Читайте также: Водитель Subaru BRZ выжил после того, как фура протащила его авто почти 150 метров: фото, видео
Многие из них могли бы подойти к названию бренда Subaru. Но не все из них благозвучны, а некоторые вообще выглядят очень странно. Вот список:
- Accomplice
- Everguide
- Everpass
- Getaway
- Highroad
- Хайтрейл
- Аутсайдер
- Трайлхед
- Искатель тропы
- Trailwind
- Viewfinder
Многие из этих имен довольно странные что вообще такое Everguide? "Видоискатель" заставляет нас ностальгировать по игрушке, которую мы все имели в детстве, а "Побег" и "Сообщник" звучат слишком похоже на криминальные триллеры режиссера Майкла Бэя.
Hightrail, Outsider, Trailhead и Trailseeker, конечно, лучше. Эти названия не будут выглядеть так неприятно на задней части Crosstrek или Outback - по крайней мере, не более отпугивает, чем термин Wilderness. И они, бесспорно, вписываются во внешнюю эстетику Subaru.
Но непонятно, для чего именно бренд будет использовать эти названия, и будет ли какие-то из них действительно реализованы. Автопроизводители часто подают такие торговые марки, или никогда не используют ни одно из упомянутых названий. Но кто знает, возможно, в следующем десятилетии вы будете ездить на BRZ Getaway или Ascent Viewfinder.