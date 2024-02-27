Subaru подала заявку на торговые марки для 12 новых названий в управление по патентам и торговым маркам США.

Эти термины можно использовать для будущих внедорожников, уровней комплектации, пакетов - или просто так, чтобы никто другой не пытался сделать их торговой маркой.

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Многие из них могли бы подойти к названию бренда Subaru. Но не все из них благозвучны, а некоторые вообще выглядят очень странно. Вот список:

Accomplice

Everguide

Everpass

Getaway

Highroad

Хайтрейл

Аутсайдер

Трайлхед

Искатель тропы

Trailwind

Viewfinder

Многие из этих имен довольно странные что вообще такое Everguide? "Видоискатель" заставляет нас ностальгировать по игрушке, которую мы все имели в детстве, а "Побег" и "Сообщник" звучат слишком похоже на криминальные триллеры режиссера Майкла Бэя.

Hightrail, Outsider, Trailhead и Trailseeker, конечно, лучше. Эти названия не будут выглядеть так неприятно на задней части Crosstrek или Outback - по крайней мере, не более отпугивает, чем термин Wilderness. И они, бесспорно, вписываются во внешнюю эстетику Subaru.

Но непонятно, для чего именно бренд будет использовать эти названия, и будет ли какие-то из них действительно реализованы. Автопроизводители часто подают такие торговые марки, или никогда не используют ни одно из упомянутых названий. Но кто знает, возможно, в следующем десятилетии вы будете ездить на BRZ Getaway или Ascent Viewfinder.