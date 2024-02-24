В сети распространяется видео, где водитель Subaru рассматривает остатки своего авто после аварии посреди автомагистрали. Судя по последствиям ДТП, тот факт, что он выжил, уже является потрясающим.

Авария произошла вблизи Сакраменто, штат Калифорния, когда водитель грузовика, как сообщается, не заметил спортивный автомобиль, изменил полосу движения и захватил Subaru между колесами прицепа.

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Очевидцы говорят, что водитель не заметил аварии и протянул Subaru BRZ, которая застряла у него между колес, еще более 100 метров. В дополнение, можно сказать, что владельцу купе повезло, ведь автомобиль сам выбрался из ловушки, в то время, как водитель грузовика продолжил движение.

Водитель серого Subaru – 17-летний Бенджамин. На видео, которое распространяется соцсетями, видно, как он действительно ходит вокруг своей машины и, очевидно, невредимый.

Но, как оказалось, сейчас Бенджамин носит шейный бандаж, потому что у него защемление нервов и шейных позвонков, несколько трещин ребер, пробито легкое, сотрясение мозга после того, как он ударился головой о лобовое стекло, а также травма руки и плеча. Сейчас он проходит реабилитацию.

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Машина Бенджамина полностью уничтожена и глядя на нее, трудно поверить, что он выжил. Передняя часть автомобиля полностью разрушена и кажется, что автомобиль разрезали пополам.