Мережею шириться відео, де водій Subaru роздивляється на рештки свого авто після аварії посеред автомагістралі. Судячи з наслідків ДТП, той факт, що він вижив, вже є приголомшливим.

Аварія трапилась поблизу Сакраменто, штат Каліфорнія, коли водій вантажівки, як повідомляється, не помітив спортивний автомобіль, змінив смугу руху та захопив Subaru між колесами причепа.

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Очевидці кажуть, що водій не помітив аварії й протягнув Subaru BRZ, яка застрягла в нього між коліс, ще понад 100 метрів. На додаток, можна сказати, що власнику купе пощастило, адже автомобіль сам вибрався з пастки, в той час як водій вантажівки продовжив рух.

Водій сірого Subaru – 17-річний Бенджамін. На відео, яке шириться соцмережами, видно, як він дійсно ходить навколо своєї машини й, очевидно, неушкоджений.

Але, як виявилось, зараз Бенджамін носить шийний бандаж, тому що у нього защемлення нервів та шийних хребців, кілька тріщин ребер, пробита легеня, струс мозку після того, як він вдарився головою об лобове скло, а також є травма руки та плеча. Наразі він проходить реабілітацію.

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Машина Бенджаміна повністю знищена й дивлячись на неї, важко повірити, що він вижив. Передня частина автомобіля повністю зруйнована й здається, що автомобіль розрізали навпіл.