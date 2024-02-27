Subaru подала заявку на торговельні марки для 12 нових назв до управління з патентів і торгових марок США.

Ці терміни можна використовувати для майбутніх позашляховиків, рівнів комплектації, пакетів — або просто так, щоб ніхто інший не намагався зробити їх торговою маркою.

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Багато з них могли б підійти до назви бренду Subaru. Але не всі з них милозвучні, а деякі взагалі виглядають дуже дивно. Ось список:

Accomplice

Everguide

Everpass

Getaway

Highroad

Hightrail

Outsider

Trailhead

Trailseeker

Trailwind

Viewfinder

Багато з цих імен досить дивні що взагалі таке Everguide? «Видошукач» змушує нас ностальгувати за іграшкою, яку ми всі мали в дитинстві, а «Втеча» та «Спільник» звучать надто схоже на кримінальні трилери режисера Майкла Бея.

Hightrail, Outsider, Trailhead і Trailseeker, звичайно, кращі. Ці назви не виглядатимуть так неприємно на задній частині Crosstrek або Outback — принаймні, не більше відлякує, ніж термін Wilderness. І вони, безперечно, вписуються в зовнішню естетику Subaru.

Але незрозуміло, для чого саме бренд буде використовувати ці назви, і чи буде якісь із них справді реалізовано. Автовиробники часто подають такі торгові марки, або ніколи не використовують жодну зі згаданих назв. Але хто знає, можливо, у наступному десятилітті ви будете їздити на BRZ Getaway або Ascent Viewfinder.