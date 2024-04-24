Компания Subaru сосредотачивается на производстве новых электрических внедорожников, которые дополнят уже существующую линейку электро кроссовера Solterra. Для этого компания планирует снять с производства модель Legacy.

Японский автопроизводитель представил свой первый полностью электрический кроссовер Solterra в 2022 году. Subaru Solterra построена на платформе Toyota e-TNGA, лежащей в основе Toyota bZ4X. Недавно компания обновила его, добавив модели поддержку быстрой зарядки, (от 10% до 80% за 35 минут) и увеличив кроссоверу запас хода до 365 км.

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Однако, показатель продаж электромобиля не очень удовлетворительный. В прошлом году было продано 8872 экземпляра, а за первый квартал 2024 года – всего 1147 единиц Solterra, что на 15% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Subaru Solterra

Недавно компания обнародовала новый бизнес-план, по которому предполагается, что Subaru выйдет на показатель продаж электромобилей в 50% к 2030 году. Японский автопроизводитель планирует получить 400 тысяч продаж в год уже в 2028 году на своем крупнейшем рынке – в США.

Для этого Subaru начнет собственное производство электромобилей в следующем году и представит сразу четыре электрические новинки, включая новую генерацию Solterra. Ожидается, что в 2029 году модельный ряд увеличится еще 4 новыми электромобилями.

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Именно поэтому, актуальное поколение Legacy, скорее всего, станет последним для модели, ведь с 2025 года она будет снята с производства. Производство завершат уже весной следующего года.