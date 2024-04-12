Несмотря на то, что на американском рынке дебютировал Forester 6-го поколения, компания Subaru решила продлить жизненный цикл предыдущей генерации кроссовера в Японии, представив еще одно обновление.

Subaru Forester 5-го поколения существует с 2018 года и теперь японским покупателям придется ждать, пока Subaru презентует новую генерацию кроссовера и в Японии. Дизайн рестайлинговой модели не изменился, но теперь Forester доступен в версии STI Sport Black Interior Selection. Комплектация включает темную отделку интерьера с кожей Nappa.

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Subaru Forester STI Sport Black Interior предлагается с уникальным покрытием в цвете Offshore Blue Metallic. Оппозитный двигатель с турбонаддувом объёмом 1,8 литра остался без изменений и имеет такую же мощность в 175 лошадиных сил.

Теперь обновленный Forester доступен в цвете Geyser Blue в комплектациях X-Edition и XT-Edition. Это тот же цвет, что используется на Subaru Forester Wilderness для США, и сначала был представлен в Японии с XT-Edition в конце 2022 года.

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Также кроссовер предлагается с 2,0-литровым гибридным силовым агрегатом e-Boxer в комплектации X-edition, или 1,8-литровым двигателем с турбонаддувом в версии XT-Edition. Система симметричного полного привода является стандартной для любого уровня комплектаций.

Стоимость обновленного Subaru Forester в Японии начинается с $20 040. Комплектация X-Edition стоит 22 051 доллар, XT-Edition - $22 411, а STI Sport Black Interior Selection от 25 137 долларов.