Рестайлинговая модель, которую недавно представила Subaru, скоро поступит в продажу. Новый Forester получил обновленный четырехцилиндровый двигатель и современный дизайн.

Компания Subaru подтвердила, что в США цена на базовую версию Forester впервые превысила отметку в $30 000. Также автопроизводитель подтвердил, что предыдущая генерация кроссовера также будет доступна для покупки.

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Теперь стоимость модели будет начинаться с 31 090 долларов США. Высшие комплектации в среднем дороже на $2 000 и высшая комплектация Forester Touring получила ценник в 41 390 долларов.

Все комплектации предлагаются с 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 180 л.с., работающий с вариатором и полным приводом. Ожидается, что вскоре автопроизводитель добавит гибридный вариант.

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Новый Forester получил дизайн, который также имеют модели Outback, Crosstrek и Ascent. Однако, наибольшие изменения кроссовер получил в салоне. Теперь за информационно-развлекательную систему отвечает новый 11,6-дюймовый дисплей.

Базовые версии оснащаются 7-дюймовым экраном. Более крупный дисплей имеет поддержку беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto. Также автопроизводитель заявил, что инженеры несколько улучшили платформу нового Forester, чтобы придать ему лучшей управляемости и уменьшить шум от колес.

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Компания заявляет, что новые авто должны поступить к дилерам до конца весны. Учитывая, что в марте предыдущая модель Forester имела одни из лучших показателей продаж в США, (было реализовано 21 045 экземпляров), вероятно, спрос на новую генерацию также будет высоким.