Рестайлінгова модель, яку нещодавно презентувала Subaru, скоро надійде у продаж. Новий Forester отримав оновлений чотирициліндровий двигун та сучасний дизайн.

Компанія Subaru підтвердила, що в США ціна на базову версію Forester вперше перевищила позначку в $30 000. Також автовиробник підтвердив, що попередня генерація кросовера також буде доступна для покупки.

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Тепер вартість моделі починатиметься з 31 090 доларів США. Вищі комплектації в середньому дорожчі на $2 000 й вища комплектація Forester Touring отримала цінник в 41 390 доларів.

Усі комплектації пропонуються з 2,5-літровим чотирициліндровим двигуном потужністю 180 к.с., що працює з варіатором та повним приводом. Очікується, що незабаром автовиробник додасть гібридний варіант.

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Новий Forester отримав дизайн, який також мають моделі Outback, Crosstrek і Ascent. Проте, найбільші зміни кросовер отримав в салоні. Тепер за інформаційно-розважальну систему відповідає новий 11,6-дюймовий дисплей.

Базові версії оснащуються 7-дюймовим екраном. Більший дисплей має підтримку бездротове підключення Apple CarPlay та Android Auto. Також автовиробник заявив, що інженери дещо покращили платформу нового Forester, аби надати йому кращої керованості та зменшити шум від коліс.

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Компанія заявляє, що нові авто мають надійти до дилерів до кінця весни. Враховуючи, що у березні попередня модель Forester мала одні з найкращих показників продажів у США, (було реалізовано 21 045 екземплярів), ймовірно, попит на нову генерацію також буде високим.