Subaru начала продажи универсала WRX в Мексике, а вот в США они не продаются. Так что даже после ДТП вряд ли попадут в Украину.

Соединенные Штаты могут быть вторым автомобильным рынком в мире, но немало интересных моделей сюда все равно не поставляют. Вскоре в Мексике будет доступен новый спортивный автомобиль - Subaru WRX Sportwagon.

Читайте также: Subaru планирует снять с производства Legacy, чтобы освободить место для электрических моделей

Subaru WRX универсал поступит в продажу в Мексике позже в этом году. Его приводит в действие 2,4-литровый четырехцилиндровый оппозитный двигатель с турбонаддувом, который производит 271 лошадиную силу. Трансмиссия - шестиступенчатая механическая коробка передач или вариатор подключенный к симметричной системе полного привода.

Мексиканские покупатели смогут насладиться повышенной универсальностью кузова. Sportwagon оснащен задней подъемной лядой, с автоматическим закрытием и задними сиденьями, складывающимися 40/20/40.

С шестиступенчатой механической коробкой передач WRX универсал стоит от 48 500 долларов. WRX в богатой комплектации стоит 54 415 долларов, тогда как WRX с вариатором - от 53 232 доллара.