Новая Subaru WRX получила версию tS и отказалась от STI

Автопроизводитель доволен выпуском других обновленных моделей WRX, которые не такие красивые, как настоящие. Subaru представила WRX TR в 2023 году, а сегодня мы впервые увидим новый WRX tS.

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Издалека можете подумать, что WRX tS - это STI. Экстерьер имеет знакомый оттенок синей краски, значок WRX на решетке радиатора красный, и даже обновленные тормоза имеют фирменную бронзовую краску Subaru. Но есть и реальные повышения производительности.

Подобно WRX TR, tS был настроен подразделением Subaru STI. Он имеет амортизаторы с электронным управлением для более спортивной езды, регулируемые режимы вождения, позаимствованные из модели GT (в комплекте с режимом Sport), и высокоэффективные тормоза Brembo. Модернизированные роторы совмещены с шестипоршневыми суппортами спереди и двухпоршневыми сзади. Новые шины Bridgestone Potenza S007 (245/35) совмещены с 19-дюймовыми дисками колес.

Что не меняется, так это двигатель. Под капотом тот же 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, который есть в каждой модели WRX. Он создает 271 лошадиную силу в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

В салоне установлена новая 12,3-дюймовую цифровую панель приборов с вертикально ориентированным 11,6-дюймовым центральным сенсорным экраном. Сиденья - это спортивные ковши Recaro, обтянутые черной искусственной замшей с синими акцентами и логотипами WRX tS, выбитыми на подголовниках. Как и в каждом современном WRX, вы также получаете набор технологии безопасности Subaru EyeSight с такими функциями, как адаптивный круиз-контроль, предупреждения о выезде из полосы движения и тому подобное.

Subaru не сообщает, сколько стоит WRX tS, но подтвердила, что эта модель заменит TR. WRX tS поступит в продажу в начале 2025 года.