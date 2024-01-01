Продажі Toyota GR86 у п’ять разів більші за Subaru BRZ

Toyota GR86 і Subaru BRZ по суті однакові автомобілі з схожою ціною, але їх діаграми продажів разюче відрізняються. Оскільки другий квартал року закінчився, ми можемо ближче поглянути на те, як справлялися доступні спортивні автомобілі в першій половині 2024 року. До червня було продано 7467 GR86 у Сполучених Штатах, а його зірковий побратим зібрав лише 1414 продажів.

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GR86 перевершує продажі BRZ у співвідношенні п’ять до одного, що змушує нас замислитись. Ми зв’язалися з Subaru, щоб пояснити, чому її автомобіль набагато менш популярний. Тим часом єдиним логічним поясненням слабких продажів BRZ, яке ми можемо придумати, є потенційно обмежена доступність автомобіля у дилерів. Слід зазначити, що Toyota має набагато сильнішу роздрібну мережу, ніж Subaru в США, що пояснює розрив у продажах.

Компанія Toyota рада повідомити, що цього року попит на GR86 зріс на 41,9 відсотка, тоді як у Subaru кажуть, що її аналогічний автомобіль знизився на 43,7 відсотка з січня по червень. Минулого місяця 1500 людей купили GR86 і лише 243 придбали BRZ. Як ви можете собі уявити, BRZ є найменш продаваним продуктом у портфоліо марки. Ми не можемо сказати те саме про GR86, оскільки він перевершив Crown, Supra та інші продукти Toyota.

Якщо говорити про дорожчий спортивний автомобіль Toyota, попит впав на 7,8 відсотка за перші шість місяців року. Поставки знизилися до 1495 одиниць, і з припиненням дешевшої базової моделі майбутнє не виглядає надто яскравим. На підході ще більш гаряча Supra GRMN, але це навряд чи сильно вплине на продажі доступної GR86, оскільки це буде спеціальне видання обмеженої кількості зі значно більшим цінником.