Subaru випустила "найшвидший WRX усіх часів"

Subaru їде на Гудвудський фестиваль швидкості з WRX, який не схожий на інші. Цей автомобіль доречно називають Project Midnight, натякаючи його повністю вуглецевий кузов, який значно зменшує вагу. У поєднанні зі значним збільшенням потужності під капотом Subaru стверджує, що це найшвидший гоночний автомобіль WRX від Subaru Motorsports USA.

Читайте також: Продажі Toyota GR86 у п’ять разів більші за Subaru BRZ

Почнемо з двигуна. Це 2,0-літровий чотирициліндровий двигун, розроблений командою компанії з ралі-кросу, тільки цей двигун має потужність 670 кінських сил. Із турбонаддувом та проміжним охолодженням він обертається до 9500 об/хв, передаючи потужність на всі чотири колеса, через трансмісію від WRX. Він сидить у шасі, яке було полегшене для змагань, і в результаті автомобіль важить 1112 кілограми Це приблизно на 450 кг легше, ніж серійний WRX.

Кузов із вуглецевого волокна також оснащений усіма видами аеродинамічних оновлень. Лицьова панель має крильця та масивний передній спойлер, що зливається з агресивно розширеними колісними арками, створюючи широкий вигляд кузова. Заднє антикрило є суттєво модифікованою версією того, що використовується на ралійному автомобілі Subaru USA. Він їздить на спеціальній підвісці, спеціально налаштованій для асфальту, і використовує 18-дюймові колеса зі сліками для гарного зчеплення.