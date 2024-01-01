Subaru выпустила "самый быстрый WRX всех времен"

Subaru едет на Гудвудский фестиваль скорости с WRX, который не похож на другие. Этот автомобиль уместно называют Project Midnight, намекая его полностью углеродный кузов, который значительно уменьшает вес. В сочетании со значительным увеличением мощности под капотом Subaru утверждает, что это самый быстрый гоночный автомобиль WRX от Subaru Motorsports USA.

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Начнем с двигателя. Это 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель, разработан командой компании по ралли-кроссу, только этот двигатель имеет мощность 670 лошадиных сил. С турбонаддувом и промежуточным охлаждением он вращается до 9500 об/мин, передавая мощность на все четыре колеса, через трансмиссию от WRX. Он сидит в шасси, которое было облегчено для соревнований, и в результате автомобиль весит 1112 килограмма Это примерно на 450 кг легче, чем серийный WRX.

Кузов из углеродного волокна также оснащен всеми видами аэродинамических обновлений. Лицевая панель имеет крылышки и массивный передний спойлер, что сливается с агрессивно расширенными колесными арками, создавая широкий вид кузова. Заднее антикрыло является существенно модифицированной версией того, что используется на раллийном автомобиле Subaru USA. Он ездит на специальной подвеске, специально настроенной для асфальта, и использует 18-дюймовые колеса со сликами для хорошего сцепления.