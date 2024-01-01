Subaru Crosstrek для ринку Японії отримав гібридну установку від Toyota

Елементи цієї гібридної установки були розроблені Toyota й очікується, що її також отримає більший Forester. Про це свідчить серія шпигунських фотографій, про які ми розповіли у нашому матеріалі.

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Основою гібридної силової установки Crosstrek є нещодавно розроблений 2,5-літровий опозитний мотор, потужністю 160 кінських сил й 209 Нм крутного моменту. До нього приєднується встановлена ззаду літій-іонна батарея ємністю 1,1 кВт-год й трансмісія з двома електромоторами.

Один з них виконує роль генератора, тоді як інший – тяговий, потужністю 120 к.с. й 270 Нм. Subaru каже, що він може стати “основним джерелом енергії в широкому діапазоні ситуацій”, тому, ймовірно, він навіть може приводи в рух автомобіль на короткі відстані.

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Цікаво, що компанія зупинилася на механічній системі повного приводу, а не на технології eAxle на задній осі, якій віддає перевагу Toyota. Це варто відзначити, оскільки Subaru раніше заявляла, що покладається на гібридний досвід свого партнера.

Автовиробника обіцяє, що гібридна установка матиме на 20% кращий показник паливної ефективності порівняно з їх поточною гібридною системою й Subaru також заявила, що вона повинна дозволити Crosstrek мати запас ходу понад 1000 км.

Crosstrek Hybrid буде пропонуватися у двох різних варіантах оснащення. Модель початкового рівня матиме значок e-Boxer і 18-дюймові алюмінієві колісні диски, двоколірний інтер’єр зі шкіряним кермом, чорною окантовкою та 4,2-дюймовим мультиінформаційним дисплеєм.

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Кращий варіант EX оснащений 12,3-дюймовою цифровою панеллю приладів, GPS-навігацією та системою EyeSight з функціями Active Lane Change Assist і Traffic Jam Assist. Вартість моделі поки не оголошена, проте компанія вже приймає прийом попередніх замовлень.