Subaru Crosstrek для рынка Японии получил гибридную установку от Toyota

Элементы этой гибридной установки были разработаны Toyota и ожидается, что ее также получит больший Forester. Об этом свидетельствует серия шпионских фотографий, о которых мы рассказали в нашем материале.

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Основой гибридной силовой установки Crosstrek является недавно разработанный 2,5-литровый оппозитный мотор, мощностью 160 лошадиных сил и 209 Нм крутящего момента. К нему присоединяется установленная сзади литий-ионная батарея емкостью 1,1 кВт-ч и трансмиссия с двумя электромоторами.

Один из них выполняет роль генератора, тогда как другой – тяговый, мощностью 120 л.с. и 270 Нм. Subaru говорит, что он может стать “основным источником энергии в широком диапазоне ситуаций”, поэтому, вероятно, он даже может приводить в движение автомобиль на короткие расстояния.

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Интересно, что компания остановилась на механической системе полного привода, а не на технологии eAxle на задней оси, которой предпочитает Toyota. Это стоит отметить, поскольку Subaru ранее заявляла, что полагается на гибридный опыт своего партнера.

Автопроизводителя обещает, что гибридная установка будет иметь на 20% лучший показатель топливной эффективности по сравнению с их текущей гибридной системой и Subaru также заявила, что она должна позволить Crosstrek иметь запас хода более 1000 км.

Crosstrek Hybrid будет предлагаться в двух различных вариантах оснащения. Модель начального уровня будет иметь значок e-Boxer и 18-дюймовые алюминиевые колесные диски, двухцветный интерьер с кожаным рулем, черной окантовкой и 4,2-дюймовым мультиинформационным дисплеем.

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Лучший вариант EX оснащен 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов, GPS-навигацией и системой EyeSight с функциями Active Lane Change Assist и Traffic Jam Assist. Стоимость модели пока не объявлена, однако компания уже принимает прием предварительных заказов.