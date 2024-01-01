Что известно о новом Subaru Outback 2026 модельного года

ФОТО: Carscoops|
Тестовый прототип нового Subaru Outback
Как передает Carscoops, серия недавних шпионских снимков указывает на то, что будущее поколение Outback изменит характерные пропорции приподнятого универсала на более крупный силуэт, который приближает его к более традиционным внедорожникам Subaru.
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На этих фото заметно, что профиль модели стал более фактурным, благодаря более массивным центральным стойкам кузова, квадратным колесным аркам и более высокой линии капота. Сзади дизайн сохраняет характерный для Outback длинный задний свес. Камуфляж модели закрывает оптику, однако ожидается, что кроссовер будет иметь разделенные фары и сплошную световую полосу, соединяющую фонари.
Таким образом, силуэт модели будет достаточно похожим на Forester. В салоне Outback оснастят новой цифровой панелью приборов и вертикальным дисплеем мультимедиа, которую также можно встретить на других моделях бренда. По слухам, набор системы помощи водителю Subaru EyeSight существенно обновят, чтобы он отвечал современным требованиями.
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Новый Outback, вероятно, построен на усовершенствованной версии Subaru Global Platform. Это означает, что под капотом будет размещена новая гибридная силовая установка, созданная Subaru совместно с Toyota. Она представляет собой 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с CVT, электродвигатель мощностью 118 л.с., способный напрямую питать колеса, вторичный двигатель/генератор и скромный литий-ионный аккумулятор емкостью 1,1 кВт-ч. Система полного привода также будет доступна.
Кроме этого, Subaru также может предложить бензиновый вариант с 2,5-литровым бензиновым двигателем на 184 лошадиные силы, или более мощный 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, выдающий 260 л.с.