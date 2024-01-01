Subaru представила оновлену Solterra та новий електрокросовер Trailseeker

Електричний Subaru Solterra отримав абсолютно нову зовнішність з набагато привабливішою передньою частиною, що ще більше відрізнятиме його від нещодавно оновленої сестринської моделі Toyota bZ4x.

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Рестайлінговий кросовер японського автовиробника також відрізнятиметься покращеною технологічністю та збільшеним запасом ходу. Впізнати оновлену Solterra можна за новими тонкими світлодіодними фарами. Пластикова вставка, що заміняє решітку радіатора тепер пофарбована в колір кузова.

Компанія Subaru каже, що автомобіль також пропонуватиметься у двоколірній конфігурації та їздить на колесах діаметром 18 або 20 дюймів. В салоні встановили новий 14-дюймовий дисплей мультимедіа з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto та центральну консоль з бездротовими зарядками та портами USB-C.

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Що стосується механічних змін, інженери покращили запас ходу моделі до 459 кілометрів завдяки встановленню нової літій-іонної батареї ємністю 74,7 кВт-год. За словами Subaru, батарея може заряджатися на 10-80% менш ніж за 35 хвилин при підключенні до зарядного пристрою на 150 кВт. До того ж батарея має тепловий насос, для кращої ефективності в холодну пору року.

Повнопривідна версія Solterra отримала потужніший електромотор на задній осі, завдяки чому загальна потужність трансмісії зросла до 343 кінських сил. Додаткова потужність дозволяє кросоверу розганятися до 100 км/год менш ніж за 5 секунд.

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Водночас абсолютно нова модель Subaru Trailseeker буде старшим братом Solterra, оскільки пропонуватиме більше простору в салоні та потужності. Японський автовиробник надав декілька попередніх зображень, на яких помітно, що майбутня новинка більше схоже на універсал, ніж на SUV.

Компанія Subaru зазначила, що Trailseeker на 25 мм вищий та на 150 міліметрів довший за Solterra. Повнопривідний варіант моделі матиме потужність в 380 кінських сил, чого буде достатньо аби за 4,4 секунди розганятись до 100 км/год. Новинка матиме таку ж батарею на 74,7 кВт-год, що й у Solterra, тому запас ходу становитиме 418 кілометрів.

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Салон Trailseeker, як і його зовнішній дизайн, багато в чому запозичений у Solterra та має 14-дюймовий сенсорний дисплей. Компанія розкриє інші характеристики ближче до дати початку продажу на початку 2026 року.