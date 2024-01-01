Офіційно представлено гібридний Subaru Forester

Як повідомляє Motor1, разом з гібридом також дебютувала спеціальна версія Forester Wilderness, що пропонуватиметься виключно з ДВЗ та відрізняється більшими шинами, інакшою решіткою радіатора та позашляховими акцентами. Водночас Forester Hybrid виглядає так само як і звичайна версія моделі.

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Кросовер отримав невелику батарею ємністю 1,1 кВт-год, що живить електромотор на 118 кінських сил й 270 Нм крутного моменту. Бензиновий опозитний двигун видає 162 к.с. й 209 Нм крутного моменту.

Проте, загальна потужність паралельної гібридної системи Subaru становить 194 к.с. Теоретично, установка може забезпечувати рух виключно на електротязі, проте запас ходу в такому режимі буде дуже обмеженим.

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Загалом, це той самий силовий агрегат, який використовується в Crosstrek Hybrid. Компанія Subaru каже, що паливна економічність нового Forester Hybrid становить на рівні 6,7 л/100 км у змішаному циклі. В ідеальних умовах Forester може подолати до 935 кілометрів на одному баку пального.

Ще однією перевагою новинки є система симетричного повного приводу. Кліренс становить 220 міліметрів. В салоні увагу водія привертатиме 12,3-дюймова цифрова панель приладів із 11,6-дюймовим центральним екраном з вертикальною орієнтацією.

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Технологія EyeSight Driver Assist від Subaru є стандартною, а кузов отримав новий колір під назвою Daybreak Blue Pearl, ексклюзивний для Hybrid. Вартість Subaru Forester Hybrid починається з 36 415 доларів. Перші авто з’являться у дилерів навесні.