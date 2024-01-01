Електричний Subaru Solterra став значно доступнішим

Як повідомляє Motor1, Subaru знизила ціну Solterra 2025 модельного року на 6500 доларів й тепер вартість Solterra Premium початкового рівня становить від 39 915 доларів.

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Для порівняння, базовий варіант 2024 модельного року, мав ціну, яка стартувала з 46 340 доларів. Крім варіанту початкового рівня, зниження вартості стосується й двох інших комплектацій. За Solterra Limited 2025 року просять від $43 415, тоді як Solterra Touring оцінюється у 46 415 доларів.

Водночас компанія також презентувала новий флагманський рівень оснащення під назвою Solterra Touring Onyx Edition за ціною від $46 915. Вона відрізняється 20-дюймовими чорними алюмінієвими дисками, чорною окантовкою та чорними шильдиками. Всередині Subaru додала чорні акценти на дверях і чорну оббивку StarTex.

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Тенденція зниження ціни електромобілів спостерігається у більшості автовиробників. Зокрема, вартість брата Solterra – Toyota bZ4x була зменшена на 6 тисяч доларів до $38 465. Така розбіжність порівняно з моделлю Subaru пояснюється відсутністю у bZ4x повного приводу в базовій комплектації. Окрім цього, такі виробники як Ford та Nissan нещодавно переглянули ціни на свої моделі Mustang Mach-E та Ariya.