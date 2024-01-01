Subaru готує високопродуктивну версію електрокросовера Solterra

Як повідомляє Carscoops, у 2022 році компанія Subaru представила концепції спортивного автомобіля STI та високопродуктивної версії Solterra. Тепер стало відомо, що серійний варіант потужного кросовера дебютує вже незабаром.

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Інформація про це з’явилась в публікації японського видання Best Car. Повідомляється, що модель базуватиметься на оновленій версії поточної архітектури E-TNGA. Попри те, що батарея й електромотори залишаться незмінними, показники потужності та крутного моменту дещо зростуть завдяки новому програмному забезпеченню.

Однак, очікувати значного приросту кінських сил все ж не варто. Замість цього Subaru працює над покращенням керованості, аби надати водіям більш захоплюючі враження від водіння. Крім того, автівка отримає унікальний обвіс з інакшими колісними дисками.

Цікаво, що в Європі вже доступний спортивний пакет для Solterra під назвою STe, що представлений лише на німецькому ринку. В такому виконанні кросовер має потужність у 218 к.с. на повному приводі та унікальні елементи дизайну, включаючи 20-дюймові диски. Версія STe доступна для комплектацій Platinum і Platinum Plus за додаткові 3500 євро.

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Вартість останнього флагманського рівня оснащення становить 53 890 євро, тобто Soltera STe з повною специфікацією коштує в Німеччині 57 390 євро До слова, очікується, що електричний близнюк Subaru – Toyota bZ4x, також отримає оновлення у 2025 році, проте, можливість появи високопродуктивної версії GR Sport наразі не підтверджена офіційно.