Subaru WRX значно подорожчав

Як повідомляє Carscoops, того року ціна на модель починалась з 32 735 доларів. Subaru також підняла вартість версії WRX Premium до $35 750, яка тепер отримала роль комплектації початкового рівня. Аналогічний рівень оснащення у 2024 році коштував 34 635 доларів. Ціни на інші комплектації – WRX Limited та WRX TR зросла на 1115 та 1490 доларів відповідно, тоді як версія WRX TR за 41 655 доларів замінено на WRX tS за 45 705 доларів.

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Subaru каже, що головною причиною відмови від моделі початкового рівня є низький попит серед покупців. Модель 2025 року також відрізняється такими деталями, як червоний значок WRX на решітці радіатора та багажнику й новою фарбою Galaxy Purple, яка коштує 395 доларів і має сині та фіолетові металеві пластівці.

В салоні більшість комплектацій мають червоні шви WRX на панелі приладів. Крім того, версія GT тепер оснащена 12,3-дюймовою цифровою панеллю приладів, а нова комплектація sT має гальмівну систему Brembo та регульовані амортизатори, налаштовані STI.

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Незалежно від обраної комплектації, усі WRX оснащуються 2,4-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом, який видає 275 к.с. й 349 Нм крутного моменту. Він працює в парі з шестиступінчастою механічною або безступінчатою трансмісією Lineartronic. Обидва працюють в парі зі стандартною системою повного приводу.