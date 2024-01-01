Subaru Impreza Коліна Макрея продають на аукціоні

Як передає Carscoops, наразі автомобіль знаходиться в Болоньї, Італія, але залишається зареєстрованою у Великобританії та все ще має оригінальні номерні знаки, які він використовував ще в 1990-х роках.

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Впізнати Impreza можна за оригінальною синьо-жовтою лівреєю з номером “555” й оригінальними золотистими колісними дисками. Повідомляється, що у 2020 році авто повністю відреставрували.Майстри відновили опозитний двигун й з моменту реставрації автівка брала участь у перегонах лише один раз.

Інтер’єр Impreza також виглядає абсолютно новим й включає синю решітки безпеки, а також панель приладів, на якій переважає вуглецеве волокно. Окрім цього, авто має оригінальні карбонові сидіння Prodrive/Sparco з ременями безпеки OMP

Продадуть спортивний автомобіль на аукціоні Race Cars Direct. Продавець віддасть авто з повним комплектом для їзди асфальтом та гравієм який включає нові амортизатори, супорти та гальмівні диски, усі отримані безпосередньо від Prodrive.

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Також власник надасть покупцеві нові сидіння та ремені, оскільки термін дії омологації наявних оригіналів минув і їх більше не можна використовувати в змаганнях. Вартість автівки становить 390 000 фунтів стерлінгів, що приблизно становить 505 000 доларів.