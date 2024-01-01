Subaru Impreza Колина Макрея продают на аукционе

Как передает Carscoops, сейчас автомобиль находится в Болонье, Италия, но остается зарегистрированной в Великобритании и все еще имеет оригинальные номерные знаки, которые он использовал еще в 1990-х годах.

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Узнать Impreza можно по оригинальной сине-желтой ливрее с номером “555” и оригинальными золотистыми колесными дисками. Сообщается, что в 2020 году авто полностью отреставрировали, мастера восстановили оппозитный двигатель и с момента реставрации машина участвовала в гонках только один раз.

Интерьер Impreza также выглядит абсолютно новым и включает синюю решетки безопасности, а также панель приборов, на которой преобладает углеродное волокно. Кроме этого, авто имеет оригинальные карбоновые сиденья Prodrive/Sparco с ремнями безопасности OMP

Продадут спортивный автомобиль на аукционе Race Cars Direct. Продавец отдаст авто с полным комплектом для езды по асфальту и гравием который включает новые амортизаторы, суппорты и тормозные диски, все полученные непосредственно от Prodrive.

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Также владелец предоставит покупателю новые сиденья и ремни, поскольку срок действия омологации имеющихся оригиналов истек и их больше нельзя использовать в соревнованиях. Стоимость автомобиля составляет 390 000 фунтов стерлингов, что примерно составляет 505 000 долларов.