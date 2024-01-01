Subaru WRX значительно подорожал

Как сообщает Carscoops, в том году цена на модель начиналась с 32 735 долларов. Subaru также подняла стоимость версии WRX Premium до $35 750, которая теперь получила роль комплектации начального уровня. Аналогичный уровень оснащения в 2024 году стоил 34 635 долларов. Цены на другие комплектации – WRX Limited и WRX TR выросла на 1115 и 1490 долларов соответственно, тогда как версия WRX TR за 41 655 долларов заменена на WRX tS за 45 705 долларов.

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Subaru говорит, что главной причиной отказа от модели начального уровня является низкий спрос среди покупателей. Модель 2025 года также отличается такими деталями, как красный значок WRX на решетке радиатора и багажнике и новой краской Galaxy Purple, которая стоит 395 долларов и имеет синие и фиолетовые металлические хлопья.

В салоне большинство комплектаций имеют красные швы WRX на панели приборов. Кроме того, версия GT теперь оснащена 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов, а новая комплектация sT имеет тормозную систему Brembo и регулируемые амортизаторы, настроенные STI.

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Независимо от выбранной комплектации, все WRX оснащаются 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, который выдает 275 л.с. и 349 Нм крутящего момента. Он работает в паре с шестиступенчатой механической или бесступенчатой трансмиссией Lineartronic. Оба работают в паре со стандартной системой полного привода.