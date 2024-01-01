Subaru готовит высокопроизводительную версию электрокроссовера Solterra

Как сообщает Carscoops, в 2022 году компания Subaru представила концепции спортивного автомобиля STI и высокопроизводительной версии Solterra. Теперь стало известно, что серийный вариант мощного кроссовера дебютирует уже в скором времени.

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Информация об этом появилась в публикации японского издания Best Car. Сообщается, что модель будет базироваться на обновленной версии текущей архитектуры E-TNGA. Несмотря на то, что батарея и электромоторы останутся неизменными, показатели мощности и крутящего момента несколько возрастут благодаря новому программному обеспечению.

Однако, ожидать значительного прироста лошадиных сил все же не стоит. Вместо этого Subaru работает над улучшением управляемости, чтобы предоставить водителям более захватывающие впечатления от вождения. Кроме того, автомобиль получит уникальный обвес с иными колесными дисками.

Интересно, что в Европе уже доступен спортивный пакет для Solterra под названием STe, представленный только на немецком рынке. В таком исполнении кроссовер имеет мощность в 218 л.с. на полном приводе и уникальные элементы дизайна, включая 20-дюймовые диски. Версия STe доступна для комплектаций Platinum и Platinum Plus за дополнительные 3500 евро.

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Стоимость последнего флагманского уровня оснащения составляет 53 890 евро, то есть Soltera STe с полной спецификацией стоит в Германии 57 390 евро К слову, ожидается, что электрический близнец Subaru – Toyota bZ4x, также получит обновление в 2025 году, однако, возможность появления высокопроизводительной версии GR Sport пока не подтверждена официально.