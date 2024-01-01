Электрический Subaru Solterra стал значительно доступнее

Как сообщает Motor1, Subaru снизила цену Solterra 2025 модельного года на 6500 долларов и теперь стоимость Solterra Premium начального уровня составляет от 39 915 долларов.

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Для сравнения, базовый вариант 2024 модельного года, имел цену, которая стартовала с 46 340 долларов. Кроме варианта начального уровня, снижение стоимости касается и двух других комплектаций. За Solterra Limited 2025 года просят от $43 415, тогда как Solterra Touring оценивается в 46 415 долларов.

В то же время компания также представила новый флагманский уровень оснащения под названием Solterra Touring Onyx Edition по цене от $46 915. Она отличается 20-дюймовыми черными алюминиевыми дисками, черной окантовкой и черными шильдиками. Внутри Subaru добавила черные акценты на дверях и черную обивку StarTex.

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Тенденция снижения цены электромобилей наблюдается у большинства автопроизводителей. В частности, стоимость брата Solterra – Toyota bZ4x была уменьшена на 6 тысяч долларов до $38 465. Такое расхождение по сравнению с моделью Subaru объясняется отсутствием у bZ4x полного привода в базовой комплектации. Кроме этого, такие производители как Ford и Nissan недавно пересмотрели цены на свои модели Mustang Mach-E и Ariya.