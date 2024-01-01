Официально представлен гибридный Subaru Forester

Как сообщает Motor1, вместе с гибридом также дебютировала специальная версия Forester Wilderness, которая будет предлагаться исключительно с ДВС и отличается большими шинами, иной решеткой радиатора и внедорожными акцентами. В то же время Forester Hybrid выглядит так же как и обычная версия модели.

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Кроссовер получил небольшую батарею емкостью 1,1 кВт-ч, питающую электромотор на 118 лошадиных сил и 270 Нм крутящего момента. Бензиновый оппозитный двигатель выдает 162 л.с. и 209 Нм крутящего момента.

Однако, общая мощность параллельной гибридной системы Subaru составляет 194 л.с. Теоретически, установка может обеспечивать движение исключительно на электротяге, однако запас хода в таком режиме будет очень ограниченным.

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В общем, это тот же силовой агрегат, который используется в Crosstrek Hybrid. Компания Subaru говорит, что топливная экономичность нового Forester Hybrid составляет на уровне 6,7 л/100 км в смешанном цикле. В идеальных условиях Forester может преодолеть до 935 километров на одном баке топлива.

Еще одним преимуществом новинки является система симметричного полного привода. Клиренс составляет 220 миллиметров. В салоне внимание водителя будет привлекать 12,3-дюймовая цифровая панель приборов с 11,6-дюймовым центральным экраном с вертикальной ориентацией.

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Технология EyeSight Driver Assist от Subaru является стандартной, а кузов получил новый цвет под названием Daybreak Blue Pearl, эксклюзивный для Hybrid. Стоимость Subaru Forester Hybrid начинается с 36 415 долларов. Первые авто появятся у дилеров весной.