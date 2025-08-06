Subaru називатиме свої моделі трьома буквами

Як повідомляє Carscoops, три нові заявки на торгівельні марки, подані до Патентного відомства США. Вони свідчать про те, що незабаром можуть з'явитися нові моделі Subaru, вірогідно, електричні. Заявки стосуються назв “ACX”, “VPX” та “ZPX”. Як відомо, бренд ніколи не використовував ці назви й вони також не пов'язані з попередніми моделями чи концепціями.

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Крім того, схоже, що ці назви не будуть використовуватись для позначення компонентів чи комплектацій. Як вперше помітив Carbuzz, усі три заявки на торгівельні марки містять заявки на версію STI Performance.

Це дуже незвично для Subaru, оскільки наразі компанія не продає жодного продукту з маркуванням STI. Звичайно, BRZ tS та WRX tS мають деяке обладнання з маркуванням STI, але жоден з них не є справжнім творінням STI. Цікаво також, що торгова марка ZPX має тег Wilderness.

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Звичайно, цілком імовірно, що це лише можливі назви, які бренд розглядає, але, можливо, ніколи не використовуватиме. Минулого року Subaru зареєструвала десяток інших назв, включаючи Accomplice, Everguide, Everpass, Getaway, Highroad, Hightrail, Outsider, Tailwind, Trailhead, Trailseeker, Uncharted та Viewfinder. З усіх них наразі використовуються лише Trailseeker та Uncharted.