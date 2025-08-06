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Subaru називатиме свої моделі трьома буквами

Японський автовиробник збирається схилятися до таких назв, як SVX, WRX та BRZ, оскільки компанія зареєструвала заяви на нові торгові марки. Цілком можливо, нові назви отримають нові електричні моделі Subaru.
Subaru готує нові назви для електричних моделей - Auto24

ФОТО: Subaru|

Subaru Sport Mobility Concept

Данило Северенчук
logo6 серпня, 12:00
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Як повідомляє Carscoops, три нові заявки на торгівельні марки, подані до Патентного відомства США. Вони свідчать про те, що незабаром можуть з'явитися нові моделі Subaru, вірогідно, електричні. Заявки стосуються назв “ACX”, “VPX” та “ZPX”. Як відомо, бренд ніколи не використовував ці назви й вони також не пов'язані з попередніми моделями чи концепціями.

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Крім того, схоже, що ці назви не будуть використовуватись для позначення компонентів чи комплектацій. Як вперше помітив Carbuzz, усі три заявки на торгівельні марки містять заявки на версію STI Performance.

Це дуже незвично для Subaru, оскільки наразі компанія не продає жодного продукту з маркуванням STI. Звичайно, BRZ tS та WRX tS мають деяке обладнання з маркуванням STI, але жоден з них не є справжнім творінням STI. Цікаво також, що торгова марка ZPX має тег Wilderness.

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Звичайно, цілком імовірно, що це лише можливі назви, які бренд розглядає, але, можливо, ніколи не використовуватиме. Минулого року Subaru зареєструвала десяток інших назв, включаючи Accomplice, Everguide, Everpass, Getaway, Highroad, Hightrail, Outsider, Tailwind, Trailhead, Trailseeker, Uncharted та Viewfinder. З усіх них наразі використовуються лише Trailseeker та Uncharted.

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