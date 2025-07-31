Subaru Impreza суттєво подорожчала й отримала слабші двигуни

Як зазначає Carscoops, ціна Impreza 2026 року зросла в ціні з 24 360 до 26 595 доларів, але це зростання зумовлене тим, що тепер модель доступна лише у двох комплектаціях: Sport та RS.

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В результаті фактичне зростання ціни набагато скромніше: 235 доларів для Sport та 245 доларів для RS до $26 595 й $29 495 відповідно. Крім того, Impreza RS, отримала оновлений 2,5-літровий двигун, котрий тепер видає 183 к.с. замість 185 та крутний момент у 241 Нм.

Subaru стверджує, що двигун “забезпечує більше крутного моменту для кращої реакції на нижчих обертах”. Він поєднаний з безступінчастою коробкою передач та стандартною системою повного приводу. Версія Impreza Sport оснащена 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном на 154 к.с. й 196 Нм в парі з тією ж трансмісією та повним приводом.

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Додаткові зміни обмежені, але Impreza 2026 року тепер оснащена системою автоматичного вимикання двигуна. Як випливає з назви, вона автоматично вимикає двигун після 30 хвилин роботи на холостому ходу. І останнє, але не менш важливе: моделі, оснащені системою виявлення сліпих зон та системою попередження про перехресний рух позаду, тепер мають систему екстреного утримання смуги руху.