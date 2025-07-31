Subaru Impreza существенно подорожала и получила более слабые двигатели

Как отмечает Carscoops, цена Impreza 2026 года выросла в цене с 24 360 до 26 595 долларов, но этот рост обусловлен тем, что теперь модель доступна только в двух комплектациях: Sport и RS.

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В результате фактический рост цены гораздо скромнее: 235 долларов для Sport и 245 долларов для RS до $26 595 и $29 495 соответственно. Кроме того, Impreza RS, получила обновленный 2,5-литровый двигатель, который теперь выдает 183 л.с. вместо 185 и крутящий момент в 241 Нм.

Subaru утверждает, что двигатель “обеспечивает больше крутящего момента для лучшей реакции на низких оборотах”. Он соединен с бесступенчатой коробкой передач и стандартной системой полного привода. Версия Impreza Sport оснащена 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем на 154 л.с. и 196 Нм в паре с той же трансмиссией и полным приводом.

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Дополнительные изменения ограничены, но Impreza 2026 года теперь оснащена системой автоматического выключения двигателя. Как следует из названия, она автоматически выключает двигатель после 30 минут работы на холостом ходу. И последнее, но не менее важное: модели, оснащены системой обнаружения слепых зон и системой предупреждения о перекрестном движении позади, теперь имеют систему экстренного удержания полосы движения.