Subaru показала электрический переднеприводный Uncharted: что это за автомобиль

Subaru представила свою третью новую модель после Solterra и Trailseeker – Uncharted, которую недавно анонсировала тизером. Как и его большие электрические собратья, Uncharted базируется на Toyota, в этом случае на новом CH-R, но имеет уникальный стиль Subaru и настройки шасси, пишут в Motor1.

Это самый маленький электромобиль Subaru, почти на 18 см короче Solterra, что делает его лишь немного длиннее Subaru Crosstrek.

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Впервые за очень долгое время для Subaru в Америке Uncharted доступен в переднеприводном варианте. Subaru заявляет, что будет выпускать вариант Premium FWD ограниченным количеством, с 221 лошадиными силами от одного электродвигателя. Дорогие модели Uncharted Sport и GT получат полный привод с двумя двигателями, общей мощностью 338 л.с. Для них Subaru утверждает разгон от 0 до 60 миль/ч за 5,0 секунды, что делает его быстрее, чем текущий WRX.

Все версии Uncharted используют аккумуляторную батарею емкостью 74,4 кВт-ч, при этом Subaru оценивает запас хода более 480 км для версии Premium FWD и 475 км для вариантов Sport и GT. Он будет оснащен зарядным портом NACS в стиле Tesla и способен заряжаться мощностью 150 кВт в течение примерно 30 минут со временем зарядки от 10 до 80%. Не впечатляющие цифры, но и неплохие.

Subaru утверждает, что разработала уникальную настройку шасси для Uncharted, направленное на улучшение езды вне асфальта. Полноприводные модели также получат собственный режим движения X-Mode, который оптимизирует работу автомобиля для поверхностей с низким сцеплением.

Внутри он очень похож на новый Toyota CH-R: небольшая 7-дюймовая цифровая панель приборов в сочетании с большим 14-дюймовым информационно-развлекательным экраном с беспроводным подключением Apple CarPlay и Android Auto. Также спереди есть два беспроводных зарядных устройства для телефонов. Все модели хорошо оснащены подогревом сидений, наружных зеркал и лобового стекла, электроприводом задних дверей и полным набором систем активной безопасности.

Модель Sport добавляет такие приятные вещи, как подогрев руля и камеры кругового обзора, тогда как GT добавляет охлаждение сидений и подогрев задних сидений, 20-дюймовые колеса и обновленную аудиосистему Harmon-Kardon.

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Subaru говорит, что объявит цены ближе к дате начала продаж Uncharted – в начале 2026 года. Мы ожидаем базовую рекомендованную розничную цену где-то в пределах 30 000 долларов.