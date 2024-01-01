Subaru показала бюджетную модель за $9400

Subaru Stella
В Японии представили новый Subaru Stella четвертого поколения. Компактный минивэн является самой доступной моделью марки.
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Цена Subaru Stella составляет от 1 358 500 иен ($9400). Подробности новинки, как пишет focus.ua, раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.
Subaru Stella остается близнецом модели Daihatsu Move, которая также недавно сменила поколение. Это так называемый кей-кар - миниатюрный городской автомобиль.
Габариты Subaru Stella 2025:
- длина – 3395 мм;
- ширина – 1475 мм;
- высота – 1655 мм;
- колесная база – 2460 мм.
Как и собрат, новый Subaru Stella отличается рубленым дизайном с коротким капотом и рельефными боковинами. От Daihatsu авто отличается дизайном решетки радиатора. Задние двери выполнены сдвижными.
В салоне также большинство деталей позаимствовали у Daihatsu Move, хотя комбинация приборов Subaru Stella иная. Для авто доступны сенсорные дисплеи с диагональю 9 или 10 дюймов. Комплектация включает камеры кругового обзора и систему автоматического торможения.
Новый Subaru Stella сохранил 660-кубовый двигатель, который предлагают в 52-сильной атмосферной версии и 64-сильном варианте с турбонаддувом. Все модификации оснащены вариатором, а привод может быть передним или полным.