Subaru показала бюджетную модель за $9400

В Японии представили новый Subaru Stella четвертого поколения. Компактный минивэн является самой доступной моделью марки.

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Цена Subaru Stella составляет от 1 358 500 иен ($9400). Подробности новинки, как пишет focus.ua, раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.

Subaru Stella остается близнецом модели Daihatsu Move, которая также недавно сменила поколение. Это так называемый кей-кар - миниатюрный городской автомобиль.

Габариты Subaru Stella 2025:

длина – 3395 мм;

ширина – 1475 мм;

высота – 1655 мм;

колесная база – 2460 мм.

Как и собрат, новый Subaru Stella отличается рубленым дизайном с коротким капотом и рельефными боковинами. От Daihatsu авто отличается дизайном решетки радиатора. Задние двери выполнены сдвижными.

В салоне также большинство деталей позаимствовали у Daihatsu Move, хотя комбинация приборов Subaru Stella иная. Для авто доступны сенсорные дисплеи с диагональю 9 или 10 дюймов. Комплектация включает камеры кругового обзора и систему автоматического торможения.

Новый Subaru Stella сохранил 660-кубовый двигатель, который предлагают в 52-сильной атмосферной версии и 64-сильном варианте с турбонаддувом. Все модификации оснащены вариатором, а привод может быть передним или полным.