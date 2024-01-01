Subaru показала бюджетну модель за $9400

В Японії представили новий Subaru Stella четвертого покоління. Компактний мінівен є найдоступнішою моделлю марки.

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Ціна Subaru Stella становить від 1 358 500 єн ($9400). Подробиці новинки, як пише focus.ua, розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.

Subaru Stella залишається близнюком моделі Daihatsu Move, яка також недавно змінила покоління. Це так званий кей-кар — мініатюрний міський автомобіль.

Габарити Subaru Stella 2025:

довжина – 3395 мм;

ширина – 1475 мм;

висота – 1655 мм;

колісна база – 2460 мм.

Як і побратим, новий Subaru Stella вирізняється рубаним дизайном із коротким капотом та рельєфними боковинами. Від Daihatsu авто відрізняється дизайном решітки радіатора. Задні двері виконані зсувними.

У салоні також більшість деталей запозичили в Daihatsu Move, хоча комбінація приладів Subaru Stella інакша. Для авто доступні сенсорні дисплеї з діагоналлю 9 або 10 дюймів. Комплектація включає камери кругового огляду та систему автоматичного гальмування.

Новий Subaru Stella зберіг 660-кубовий двигун, який пропонують у 52-сильній атмосферній версії та 64-сильному варіанті з турбонаддувом. Усі модифікації оснащені варіатором, а привід може бути переднім або повним.