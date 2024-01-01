Дебютував абсолютно новий Subaru Outback

Оригінальний Subaru Outback дебютував 30 років тому й став провідною моделлю тих часів, оскільки пропонував чудову практичність універсала в поєднанні з підвищеним кліренсом та витривалістю.

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Очевидно, що інженери японського автовиробника піддалися впливу популярності SUV в автоіндустрії, оскільки надали моделі сьомого покоління характерних рис позашляховика, а не універсала. Однак, деякі речі залишились незмінними.

Зокрема, Outback все ще пропонується з повним приводом в стандартній комплектації та має пристойний кліренс у 220 міліметрів. Під капотом залишили опозитний атмосферний 2,5-літровий двигун, щоправда, його потужність знизили зі 182 до 180 кінських сил. Покупцям також буде доступний альтернативний 2,4-літровий турбомотор на 260 “коней”. Обидва агрегати працюють в парі з CVT.

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Впізнати новинку можна за абсолютно новим дизайном з великою кількістю пластикового покриття на кузові, розділеною оптикою з тонкими ДХВ та U-подібною решіткою радіатора з назвою бренду на всю її ширину.

В салоні увагу водія привертатимуть два нових дисплея: 12,3-дюймова цифрова панель приладів та 12,1-дюймовий дисплей мультимедіа. Крім того, блок керування клімату отримав фізичні кнопки й тепер розміщений під екраном інформаційно-розважальної системи. Бездротові Android Auto й Apple CarPlay є стандартними.

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Водночас позашляховий варіант Outback Wilderness відрізняється унікальним налаштування амортизаторів, підвищеним кліренсом у 241 мм, системою повного приводу з блокуванням міжосьового диференціалу та покращеними кутами в’їзду. Позашляховик доступний виключно у версії з 2,4-літровим турбомотором.

Інші зміни є суто естетичними й включають нову решітку радіатора, мідну окантовку навколо протитуманних фар, рейлінгах та задніх ліхтарях, значки Wilderness на стійках, та оббивку салону з синтетичної шкіри. Вартість нових Subaru Outback та Outback Wilderness оголосять згодом.