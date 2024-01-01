Дебютировал абсолютно новый Subaru Outback

Оригинальный Subaru Outback дебютировал 30 лет назад и стал ведущей моделью тех времен, поскольку предлагал превосходную практичность универсала в сочетании с повышенным клиренсом и выносливостью.

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Очевидно, что инженеры японского автопроизводителя поддались влиянию популярности SUV в автоиндустрии, поскольку предоставили модели седьмого поколения характерных черт внедорожника, а не универсала. Однако, некоторые вещи остались неизменными.

В частности, Outback все еще предлагается с полным приводом в стандартной комплектации и имеет приличный клиренс в 220 миллиметров. Под капотом оставили оппозитный атмосферный 2,5-литровый двигатель, правда, его мощность снизили со 182 до 180 лошадиных сил. Покупателям также будет доступен альтернативный 2,4-литровый турбомотор на 260 “лошадей”. Оба агрегата работают в паре с CVT.

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Узнать новинку можно по совершенно новому дизайну с большим количеством пластикового покрытия на кузове, разделенной оптикой с тонкими ДХО и U-образной решеткой радиатора с названием бренда на всю ее ширину.

В салоне внимание водителя будут привлекать два новых дисплея: 12,3-дюймовая цифровая панель приборов и 12,1-дюймовый дисплей мультимедиа. Кроме того, блок управления климатом получил физические кнопки и теперь размещен под экраном информационно-развлекательной системы. Беспроводные Android Auto и Apple CarPlay являются стандартными.

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В то же время внедорожный вариант Outback Wilderness отличается уникальной настройкой амортизаторов, повышенным клиренсом в 241 мм, системой полного привода с блокировкой межосевого дифференциала и улучшенными углами въезда. Внедорожник доступен исключительно в версии с 2,4-литровым турбомотором.

Другие изменения являются чисто эстетическими и включают новую решетку радиатора, медную окантовку вокруг противотуманных фар, рейлингах и задних фонарях, значки Wilderness на стойках, и обивку салона из синтетической кожи. Стоимость новых Subaru Outback и Outback Wilderness объявят позже.