Японский автопроизводитель официально презентовал новый плагин Toyota CH-R PHEV. Автомобиль способен преодолеть 66 км исключительно на электричестве, а в смешанном цикле его расход на 100 км достигает 0,9 литра.

Toyota CH-R PHEV будет конкурировать с Kia Niro PHEV, Cupra Formentor e-Hybrid и BMW X1 25e PHEV. Гибридная установка авто представляет собой четырехцилиндровый 2,0-литровый бензиновый двигатель и электромотор с батареей емкостью 13,5 кВт-ч, обеспечивающих суммарную мощность 220 л.с. и крутящий момент 188 Нм.

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Модель PHEV является самой быстрой среди всех C-HR, ведь имеет разгон от 0 до 100 км/ч за 7,2 секунды. Уровень стандартного оборудования остается неизменным независимо от версии и предлагает те же дополнительные пакеты безопасности и премиум оборудование, доступны в дополнение к уже богатому списку оборудования.

Бортовое зарядное устройство мощностью 6,6 кВт позволяет Toyota C-HR Plug-in Hybrid 220 заряжать батарею от нуля до 100% менее чем за два с половиной часа при использовании дополнительного кабеля и зарядного устройства Wallbox.

Зарядка с помощью домашнего электрического подключения также возможна с помощью зарядного кабеля Type 2, который поставляется вместе с авто. Также есть опция дистанционного запуска и остановки зарядки с помощью приложения My Toyota, если автомобиль подключен к сети.

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Toyota CH-R PHEV предлагается с новым уникальным окрасом "bi-tone +" с контрастной черной крышей и дисками 20 размера. В салоне версия PHEV, как и большинство версий CH-R, предлагается с 12,3-дюймовым экраном мультимедиа, что имеет беспроводное подключение Apple CarPlay или Android Auto, проекционным дисплеем и аудиосистемой JBL.