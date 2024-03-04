Toyota возобновила работу японских заводов после скандала который устроили местные власти. Пауза ударила по объему производства, который в январе просел на 7,5 процента.

Toyota Motor снова запустила все производственные линии, часть которых была остановлена из-за скандала с данными о мощности дизельных двигателей. Обвинения в фальсификации привели к прекращению поставок десятка бестселлеров, включая Land Cruiser 300. Такие проблемы возникли из-за властей Японии, которая начала широкомасштабное расследование с проверками на местах.

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В понедельник, 4 февраля, к работе вернулись все 14 предприятий Toyota в Японии. Теперь они работают в полном объеме. Как пишет Kyodo, остановка ударила по объемам выпуска: в январе они снизились на 7,5 процента, что стало самым большим падением с "коронирусного" мая 2020 года.

О паузе в производстве сообщалось в конце января. Причиной стали обвинения от правительства в якобы махинациях с данными о мощности дизельных моторов, которые устанавливаются на популярные модели Toyota и Lexus, включая Fortuner, Hilux, Land Cruiser 300, Land Cruiser Prado и LX.

Отгрузки машин приостановили, а министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии начало проверку в отношении Toyota Industries Corporation – производителя моторов. Ситуация якобы настолько серьезная, что может подорвать доверие к автопрому Японии, считает генсек кабинета министров Йосимас Хаяси.

Это не первые проблемы созданные властями для Toyota за последний год. В прошлом году была информация, что "дочка" Toyota – компания Daihatsu – фальсифицировала показатели краш-тестов. Поставки машин Daihatsu и Toyota, собираемых на ее заводах, тогда остановились, как и производство восьми моделей Mazda и Subaru.