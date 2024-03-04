Toyota відновила роботу японських заводів після скандалу, який влаштувала місцева влада. Пауза вдарила по обсягам виробництва, який у січні просів на 7,5 відсотка.

Toyota Motor знову запустила всі виробничі лінії, частину яких було зупинено через скандал із даними про потужність дизельних двигунів. Звинувачення у фальсифікації призвели до припинення постачання десятка бестселерів, включаючи Land Cruiser 300. Такі проблеми виникли через владу Японії, яка розпочала широкомасштабне розслідування з перевірками на місцях.

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У понеділок, 4 лютого, до роботи повернулися усі 14 підприємств Toyota у Японії. Тепер вони працюють у повному обсязі. Як пише Kyodo, зупинка вдарила за обсягами випуску: у січні вони знизилися на 7,5 відсотка, що стало найбільшим падінням із «коронірусного» травня 2020 року.

Про паузу у виробництві повідомлялося наприкінці січня. Причиною стали звинувачення від уряду у начебто махінаціях з даними про потужність дизельних моторів, які встановлюються на популярні моделі Toyota та Lexus, включаючи Fortuner, Hilux, Land Cruiser 300, Land Cruiser Prado та LX.

Відвантаження машин призупинили, а міністерство державних земель, інфраструктури, транспорту та туризму Японії розпочало перевірку щодо Toyota Industries Corporation – виробника моторів. Ситуація буцімто настільки серйозна, що може підірвати довіру до автопрому Японії, вважає генсек кабінету міністрів Йосімас Хаясі.

Це не перші проблеми створені владою для Toyota за останній рік. Минулого року була інформація, що «дочка» Toyota – компанія Daihatsu – фальсифікувала показники краш-тестів. Постачання машин Daihatsu і Toyota, що збираються на її заводах, тоді зупинилися, як і виробництво восьми моделей Mazda і Subaru.